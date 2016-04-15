Лондон, 15 апреля, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Британские ученые из Оксфордского университета доказали, что одновременное вакцинирование от ВИЧ и гепатита С действует эффективнее отдельных прививок, сообщает EurekAlert.

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Прототип вакцины для борьбы с ВИЧ и гепатитом С исследователи представили на Международном конгрессе по борьбе с заболеваниями печени в Барселоне.

В мире около 2,3 миллионов человек заражены одновременно вирусом иммунодефицита человека и гепатитом С. При этом основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных людей является гепатит С.

Учёные из Оксфордского университета добились более эффективных результатов при двойной вакцинации. Их метод состоит из двух этапов. На первом человеку вводят антигены гепатита С и ВИЧ при помощи специальных генных конструкций, вызывающих сильный иммунный ответ организма. Повторная вакцинация содержит элементы обоих вирусов.

В эксперименте участвовали 32 добровольца. Все они были абсолютно здоровы. Их разделили на три группы, по принципу применения типа терапии.

Пациентам первой группы делались прививки только против гепатита С. Вторая группа получала вакцину для больных СПИДом. На третьей группе испытали методику смешанного вакцинирования.

Результаты эксперимента показали, что комбинированная вакцинация вызывала не меньший иммунный ответ, чем отдельно взятые.