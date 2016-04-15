Новосибирск, 15 апреля, 2016, 07:44 — ИА Регнум. На помощника депутата Государственной Думы Александра Боброва совершено нападение, сообщили ИА REGNUM в новосибирском региональном отделении ЛДПР.

Новосибирское региональное отделение ЛДПР Около Алферово напали на активиста ЛДПР

Происшествие произошло 14 апреля неподалеку от населённого пункта Алфёрово на трассе Новосибирск — Колывань. Помощник депутата, юрист новосибирского регионального отделения ЛДПР Александр Бобров возвращался в Новосибирск из Колывани. По словам потерпевшего, на выезде из райцентра водитель заметил в зеркало заднего вида легковой автомобиль «Тойота», который следовал за микроавтобусом. Никто не придал этому особенного значения: трасса Новосибирск — Колывань считается одной из самых оживлённых.

На мосту через озеро Алфёрово «Тойота» поравнялась с машиной ЛДПР. Партийный водитель немного сбросил скорость, чтобы дать легковушке обогнать себя. Но машина на протяжении нескольких метров двигалась параллельно микроавтобусу. Потом раздался резкий хлопок, после которого стекло у пассажирского сидения, на котором находился Александр Бобров, осыпалось с салон. Сам он не пострадал, а вот мобильный телефон, который юрист держал в это время в руках, был повреждён.

Злоумышленник резко увеличил скорость и уже через несколько минут скрылся из вида. Представители ЛДПР позвонили в дежурную часть. Они отмечают, что правоохранительные органы сработали оперативно и на въезде в Новосибирск машину подозреваемого остановил экипаж ДПС. Но по словам Боброва, сотрудники полиции его «отпустили и даже не взяли с него никакого объяснения».

«Субъект вёл себя очень нагло и с нами, и с сотрудниками полиции, — говорит Александр Бобров. — Он категорически отрицал свою причастность к произошедшему, грубил в ответ на все вопросы».

Бобров написал заявление о нападении в правоохранительные органы.

В региональном отделении партии считают, что нападение связано с тем, что «своими депутатскими запросами ЛДПР серьезно осложнила жизнь местным чиновникам, на которых жаловались местные жители».

В главном управлении МВД России по Новосибирской области ИА REGNUM уточнили, что в полиции информации о данном произошедшем пока нет. Однако подчеркнули, что информацию, предоставленную ИА REGNUM, они будут уточнять.