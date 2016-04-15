Владивосток, 15 апреля, 2016, 06:54 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о запрете на поставку замороженной рыбы, сделанное им во время Прямой линии, поддерживает соответствующий закон, принятие которого Госдумой ожидается в весеннюю сессию. Реакция приморских рыбопромышленников, привыкших замораживать улов, между тем, спокойная, но они призывают «разобраться по-хорошему», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Владимира Путина, «смысл изменений в закон, которые готовятся, заключается в том, что рыба должна доставляться на берег в свежем или охлажденном виде».

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При этом нельзя делать поспешных выводов из высказывания главы государства, нельзя трактовать его буквально, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов: «По-хорошему надо разобраться. Мы должны отделять понятие прибрежного рыболовства от промышленного. Рыбаки, занятые добычей в 12-мильной зоне, безусловно, должны способствовать развитию отечественных рынков охлажденной, свежей рыбы. Современные технологии, оправдавшие уже себя, позволяют сохранять товарные качества не замороженной рыбы даже до 20 дней! Однако, если мы говорим о промышленной добыче рыбы в 200-мильной зоне, технологически, без заморозки не обойтись никак, учитывая, что львиная доля сбыта продукции наших рыбаков — западная часть России. Рыбу приходится везти за 10 тыс. км от места вылова. Как это сделать без заморозки, и чтобы экономически обусловлено? В нашем же регионе проживает лишь 3% потребителей рыбы».

Рестораторов Владивостока, при этом, заявление Владимира Путина порадовало. Они давно мечтают предлагать гостям в меню местную дикую, здоровую рыбу.

«Ресторация, развивающаяся здесь у моря, не может предложить гостям свежую местную рыбу — парадокс, который злит несказанно. Мы все время испытываем огромные проблемы с поставщиками рыбы. Нам не нужны промышленные масштабы, рестораны и кафе берут рыбу, так сказать, штучно. Это не интересно рыбодобытчикам, они просто пренебрегают нами, замораживая весь улов и отправляя куда угодно — на запад, за границу в Азию. А ведь ресторация — визитная карточка любого города! И только представьте реакцию гостей: Владивосток, море вокруг, а в меню — норвежская семга, выращенная в садках на гормонах и антибиотиках или форель. Корюшка и навага — их свежими удается брать у рыбаков-частников, но такая рыба краткосезонная. Надеемся теперь, когда президент сказал свое веское слово, в городе у моря появится свежая рыба в том количестве, как того требует рынок», — высказался в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM менеджер по закупу в популярном в столице Приморья кафе Юрий Филатов.