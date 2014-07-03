Москва, 15 апреля, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, выступая на заседании Совета безопасности ООН, заявил о необходимости перекрыть турецко-сирийскую границу в антитеррористических целях, передаёт «Русская служба новостей».

vk.me Виталий Чвуркин — постоянный представитель России в совете безопасности ООН

По словам постпреда России, наибольший объём нефтепродуктов, артефактов из Сирии и других товаров по-прежнему экспортируется террористической группировкой «Исламское государство» через турецкую границу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на необходимость закрытия турецко-сирийской границы указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарём США Джоном Керри.

По сведениям российского МИД, турецко-сирийская граница остаётся «дырявой» и продолжает активно использоваться для заброски боевиков через Турцию в Сирию. Сергей Лавров подчеркнул, что вопрос закрытия границы стоит очень остро и требует скорейшего согласования необходимых мер, в том числе через Совет безопасности ООН.