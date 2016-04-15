Пекин, 15 апреля, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Государственное статистическое управление КНР опубликовало отчет, согласно которому в I квартале 2016 г. рост ВВП Китая составил 6,7%.

grofx.com Пекин

Китайские чиновники отмечают, что темпы увеличения объема иностранных инвестиций значительно сократились по сравнению с прошлым годом. В период с января по март объем инвестиций в основные фонды КНР увеличился на 10,7%, остановившись на отметке в 8,58 трлн юаней, пишет «Наньцзао жибао».

Незначительно замедлились темпы развития промышленного производства. В I квартале 2016 г. китайская промышленность продемонстрировала рост в 5,8%, что на 0,3% ниже по сравнению с I кварталом 2015 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте индекс PMI в КНР впервые за 8 месяцев превысил отметку в 50 пунктов. Прибыль крупных китайских промышленных предприятий увеличилась на 4,8% в годовом исчислении за первые 2 месяца 2016 г.