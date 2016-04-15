Пекин, 15 апреля, 2016, 05:38 — ИА Регнум. В провинции Хэбэй на севере Китая из-за загрязнения сточными водами участок реки Чжунтин поменял цвет. Высокий уровень содержания ионов железа окрасил воду в реке в красный цвет.

wwportal.com Красная вода

Как сообщают местные чиновники, 4 км реки поменяли свой цвет из-за промышленных сточных вод, поступающих в реку из многочисленных металлургических предприятий, пишет «Чжунго жибао».

Государственная комиссия уже прибыла на место происшествия. Членам госкомиссии предстоит определить источник загрязнения реки и привлечь к ответственности виновных.

Запрет на использование человеком воды в реке Чжунтин был введен в 2005 г. В настоящее время природоохранные органы регулярно инспектируют качество воды. Специалисты разрабатывают комплекс мер по очищению воды в реке.