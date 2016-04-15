Южно-Сахалинск, 15 апреля, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Работникам ЗАО «Рыбокомбинат Островной» в Сахалинской области, пожаловавшимся на длительные задержки зарплаты президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии», 15 апреля начали выплачивать долги.

finmagazine.ru Выплата заработной платы

«Сотрудникам рыбокомбината начали выплачивать задолженность. В данные минуты люди получили первые деньги», — сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Напомним, ранее глава региона Олег Кожемяко на рабочем совещании пообещал принять «самые жёсткие меры к руководителям компаний и их собственникам». «Сейчас мы исходим из того, что в течение месяца все эти проблемы будут решены и люди — а это 229 работников — получат гарантированную им законом заработную плату», — заявил он.

Ранее региональная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту задолженности по заработной плате перед 229 работниками ООО «Островной Рыбокомбинат» и ЗАО «Рыбокомбинат Островной». Новость об этом на официальном сайте ведомства датирована 13 апреля.

В пресс-службе администрации Сахалинской области сообщили, что 15 апреля ожидается прибытие в Сахалинскую область заместителя генерального прокурора России Юрия Гулягина. «Вместе с губернатором Олегом Кожемяко он планирует отправиться на остров Шикотан для более детального изучения проблемной ситуации. По итогам поездки в отношении работодателей, которые нарушают права рыбообработчиков, будут приняты меры реагирования», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе «прямой лини"и с Владимиром Путиным сотрудники рыбкомбината «Островной» на острове Шикотан в Сахалинской области пожаловались на то, что устраиваясь работать на предприятие, фактически оказывались в рабстве: им по несколько месяцев задерживали зарплаты, из которых при этом удерживали деньги на проживание. «Людей туда возят обманом через кадровые агентства, условия труда и проживания ужасные, люди бомжуют», — сообщили рабочие.

Выехать с острова без денег люди не могли. Помощи от прокуратуры, куда они жаловались, по словам работников, они также не получили. Президент дал поручение проверить соответствие занимаемой должности прокурора региона, не отреагировавшего на жалобы людей, извинился перед ними и обещал разобраться в ситуации.

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