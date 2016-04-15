Владивосток, 15 апреля, 2016, 05:51 — ИА Регнум. Символы Владивостока и Якутска предлагают разместить на новых купюрах жители этих городов. Они написали петиции, в которых обращаются с просьбой к главе Центрального Банка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой учесть предложения, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Обе столицы дальневосточных регионов претендуют на то, чтобы расположится на купюре номиналом в 2000 рублей.

bnews.kz Состязание.

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Причинами, по которым деньги нужно снабдить символами Владивостока, инициаторы петиции считают несколько: столица Приморья за последнее время стала местом реализации ряда масштабных проектов, город обзавёлся уникальной современной инфраструктурой и его визуальные образы стали широко узнаваемы. Кроме того, Владивосток раньше был основой дизайна купюры номиналом 1000 рублей образца 1995 года, однако в ходе денежной реформы она была выведена из оборота, и Владивосток незаслуженно лишился своего «представительства» на банкнотах российской национальной валюты.

Также авторы обращения к главе ЦБ РФ указали то, что благодаря песне группы «Мумий Тролль» фраза «Владивосток — две тысячи» прочно укоренилась в массовом сознании россиян и отечественной культур. «Считаем, что выбор дизайна новой купюры номиналом в две тысячи рублей, с учетом этого обстоятельства, укрепит связь государственной власти с народом, продемонстрирует, что образы массовой культуры должны и могут оказывать влияние на государственную политику, а также будет способствовать укреплению позитивного имиджа национальной валюты России», — уверены создатели петиции.

В Якутске на купюре предлагают изобразить мамонта, «чьи исполинские туши до сих пор хранит в себе вечная мерзлота», и Ленские столбы, которые являются одним из самых красивых мест в России. «Якутск — столица прекрасного, огромного и экстремального региона — республики Саха (Якутия). На огромной территории есть не только богатства недр, но и прекраснейшая природа: тундра, тайга, величайшие реки, неизведанные места, северное сияние, вечная мерзлота. В Якутии живут красивые, смелые и добрые люди. И гордятся своей культурой, языком, песнями и традициями. Невозможно жить в таких экстремальных условиях и быть черствым сердцем. Те, кто хоть раз побывал в Якутии, влюбляются в нее навсегда», — отмечают авторы петиции.

На лицевой стороне купюры можно расположить памятник основателю Якутска Петру Бекетову, башню якутского острога и вид на город, считают якутяне.

Якутский художник Андрей Чикачёв предлагает изобразить на купюре людей, которые исполняют национальный танец осуохай на празднике Ысыах. «Это передает всю культуру и самобытность народа Саха», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Банк России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране в 2017 году планируется ввести в оборот купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей.

Такое решение принял Совет директоров Банка России в связи с тем, что пополнение номинального ряда банкнот упростит расчеты жителей России за товары и услуги, не изменив объём наличных денег в обращении.

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