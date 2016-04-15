Вашингтон, 15 апреля, 2016, 05:17 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри считает провокационными действия пилотов российских истребителей Су-24, приблизившихся к американскому эсминцу «Дональд Кук» в Балтийском море. Об этом он заявил в интервью журналистам Miami Herald и CNN.

hk01.com Истребители Су-24

«Мы осуждаем подобное поведение. Это безрассудно и провокационно. И это опасно. В соответствии с правилами применения вооружённой силы эти самолёты могли быть сбиты», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

При этом Джон Керри добавил, что Соединённые Штаты «невозможно запугать» в открытом море.

Ранее напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу Sky News, что одной из тем намеченного на 20 апреля заседания Совета Россия-НАТО станет повышение прозрачности в военной сфере в свете последнего инцидента в Балтийском море.

«Мы видели несколько примеров такого поведения и понимаем важность прозрачности ради снижения степени риска», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, европейское командование США (EUCOM) ранее заявило, что в течение двух дней, 11 и 12 апреля, самолёты Су-24 ВКС России пролетели в непосредственной близости от эсминца ВМС США «Дональд Кук», который участвовал в натовских учениях в Балтийском море.

Пентагон обвинил российскую сторону в проведении «небезопасных и непрофессиональных» манёвров. В свою очередь в Минобороны России заявили, что облёт американского эсминца был проведён с соблюдением всех мер безопасности.

«Откровенно говоря, непонятна причина такой болезненной реакции наших американских коллег. В оперативной близости от российской военно-морской базы Балтийского флота принцип свободы судоходства эсминца США вовсе не отменяет принцип свободы воздухоплавания российских воздушных судов», — прокомментировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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