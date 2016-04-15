Пекин, 15 апреля, 2016, 05:17 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны КНР опубликовало заявление, в котором США и Филиппины обвиняются в дестабилизации обстановки в акватории Южно-Китайского моря.

cntv.ru Ян Юйцзюнь, Пресс-секретарь Министерства обороны КНР

«Совместное патрулирование Южно-Китайского моря силами Филиппин и США приводит к милитаризации региона, что негативно сказывается на мире и стабильности в акватории Южно-Китайского моря», — отмечается в заявлении военного ведомства КНР.

В опубликованном заявлении указано, что «китайские военные уделят пристальное внимание развивающейся ситуации и будут решительно защищать территориальную целостность КНР и ее интересы безопасности», пишет «Сина синьвэнь».

Китай призвал все стороны уважать усилия региональных стран по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море. Кроме того, США и Филиппины были обвинены «в мышлении категориями холодной войны».

Заявление Министерства национальной обороны КНР было сделано вскоре после того, как стало известно о совместном патрулировании кораблей США и Филиппин акватории Южно-Китайского моря.