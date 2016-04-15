Красноярск, 15 апреля, 2016, 04:55 — ИА Регнум. На протяжении ряда лет красноярские краевые чиновники оказываются не в состоянии освоить средства, выделяемые на консервацию объектов культурного наследия. Об этом шла речь на очередном заседании комитета по образованию, культуре и спорту законодательного собрания Красноярского края. В ходе обсуждения вопроса о сохранении объектов культурного наследия, были представлены доклады министерства строительства и ЖКХ, министерства культуры и службы по государственной охране объектов культурного наследия.

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В течение последних трех лет на эту задачу из краевого бюджета выделялось по 12,5 млн рублей. «Однако в 2013-м на памятники не потратили ни рубля, в 2014-м освоили 10 миллионов, а в 2015 — только 4 миллиона», — сообщили в ЗС.

Как пояснил ИА REGNUM помощник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Валерий Пуд, средства, которые не удается освоить в течение года, не накапливаются, но и не сгорают. «Средства, не освоенные в течение года, возвращаются в бюджет края — фактически не теряются, но и не плюсуются на консервацию к следующему году», — сообщил он.

Одна из проблем заключается в задержке сроков проведения конкурсных процедур на ремонтно-реставрационные работы, другая связана с нарушениями при исполнении контрактов. В 2016 году работа по заключению контрактов была активизирована. Уже подготовлена аукционная документация на 9 млн рублей. Всего же предстоит освоить 12,4 млн рублей.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, на что планируется израсходовать эти средства, Валерий Пуд рассказал, что они пойдут на работы по девяти объектам. Средства 2016 года будут израсходованы на выполнение научно-проектной документации по пяти объектам и консервацию четырех объектов. Проекты будут подготовлены по реставрации четырех памятников в Енисейске и одному объекту в Уяре. Речь идет о памятниках XIX века: усадьбе Захарова, доме Пигасова, усадьбе Востротина, доме Кузнецова в Енисейске и церкви Спаса Преображения в Уяре.

Консервационные работы будут выполнены по памятникам XIX века — м дом с магазином в Ачинске и деревянному амбару в Енисейске, а также по двум объектам начала ХХ века — Рождественской церкви в селе Сугристое Манского района и дому Бородкина в Енисейске.