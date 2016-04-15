Токио, 15 апреля, 2016, 04:49 — ИА Регнум. В результате разрушительного землетрясения, произошедшего 14 апреля на юге Японии, погибли девять человек, в больницы доставлены уже 916 человек. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

5ilog.com Поиск и оказание помощи пострадавшим при землетрясении.

По данным властей, из зоны землетрясения были эвакуированы около 45 тысяч человек. Их размещают в специальных временных пунктах.

Также сообщается, что после землетрясения на территории префектуры Кумамото было зафиксировано более ста афтершоковых толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,5 произошло 14 апреля на острове Кюсю, его эпицентр находился в префектуре Кумамото. Наиболее сильный удар стихии пришёлся на посёлок Масики, где обрушилось более десяти зданий. В нескольких местах населённого пункта возникли пожары.

Движение скоростных поездов «синкансэн» на острове Кюсю было остановлено. Компании-операторы атомных электростанций проверяют энергоблоки АЭС, расположенных в районе землетрясения.

При канцелярии премьер-министра Японии работает экстренный штаб.