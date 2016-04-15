Гуанчжоу, Китай, 15 апреля, 2016, 04:41 — ИА Регнум. Китай установил регулярное железнодорожное сообщение между провинцией Гуандун и Германией. Грузовые поезда будут отправляться из Китая в Европу каждый четверг.

zgqdlsjj.com Грузовой поезд из КНР

Первый грузовой состав доставит в Германию мебель, бытовую технику и промышленное оборудование. По планам сторон, за 19 дней поезд преодолеет более 13 тыс. км, что на 15 дней быстрее, чем доставка грузов по морю, пишет «Синьхуа».

Часть маршрута Дунгуань-Дуйсбург пройдет через территории России, Белоруссии и Польши.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале апреля из Уханя в Лион отправился первый грузовой состав. По планам китайской стороны, состав преодолеет 11,3 тыс. км примерно за 16 дней.