Владивосток, 15 апреля, 2016, 04:35 — ИА Регнум. Количество правонарушений в Тихоокеанской морской зоне остается на достаточно высоком уровне. Уже начало текущего года ознаменовалось активизацией контрабандистов. За 2015 год задержали 67 рыбопромысловых судов, в том числе 23 иностранных. О результатах дальневосточной путины, декриминализации внешнеторговой сферы и перспективах отрасли, корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Александр Сухаренко.

magadan.fishretail.ru Камчатский краб

Рыбы стали меньше есть

Как и в предыдущие годы, в 2015 году основная доля добычи водных биоресурсов пришлась на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн — 63,3% или 2 791,6 тыс. тонн, в 2014 году — 2 808, 2 тыс. тонн.

По словам Александра Сухаренко, традиционными объектами рыболовства в ДРБ, общий допустимый улов которых не устанавливается, были камбала, сельдь, скаты, бычки, навага и сайра — 180 тыс. тонн (2014 год — 232,2 тыс. тонн).

Вылов тихоокеанских лососей (горбуши, кеты, нерки, кижуча и чавычи) составил немногим более 375 тыс. тонн или 68,1% рекомендованного объема добычи. К слову, ежегодная лососевая путина обеспечивает сезонной работой более 40 тыс. человек, а с учетом вовлеченных в переработку рыбы на берегу — до 175 тыс. человек.

«Между тем, по сообщению РЖД, лишь 652,8 тыс. тонн тихоокеанской рыбы поступило с Дальнего Востока на внутренний рынок, что на 0,2% меньше, чем в 2014 году. При этом подорожание рыбопродукции отразилось на ее потреблении — до 14 кг на человека, что на 6 кг меньше рекомендуемого Минздравом минимума», — отметил эксперт.

ВБР воруют тоннами

Александр Сухаренко проанализировал данные по объему экспорта валютоемких видов водных биоресурсов (ВБР), а также количество правонарушений в этой сфере.

«В прошлом году экспорт рыбы и морепродуктов продолжал расти. Через дальневосточные таможни прошло 1,2 млн тонн общей стоимостью 2,2 млрд долларов, что на 4,4% и 1,2% превышает показатели 2014 года. Как и прежде, основными странами-контрагентами были Китай (63%), Республика Корея (30%) и Япония (5%). Иностранцы охотно скупают мороженую рыбу (91% от общего объема экспорта), в том числе минтай, сельдь и лососевые. Валютоемкие виды ВБР (крабы, икра, морской еж и трепанг) вывозились в Южную Корею (66,3 тыс тонн), Японию (12,5 тыс тонн) и Китай (1,6 тыс тонн)», — озвучил эксперт.

Что касается декриминализации внешнеторговой сферы, то по словам Сухаренко, в минувшем году было возбуждено всего 5 уголовных дел: 3 — за контрабанду 65 тонн рыбопродукции стоимостью 9,2 млн рублей, а 2 — за невозвращение валютной выручки за вывезенную продукцию на сумму 48 млн рублей. Помимо этого, по фактам вывоза 171 тонны ВБР стоимостью 97 млн рублей таможенники возбудили 161 административное дело.

«Начало текущего года ознаменовалось активизацией контрабандистов — возбуждено 9 уголовных дел по фактам вывоза 84,6 тонн ВБР (креветка, осьминог, каракатица, семга, мидии и осетровая икра) стоимостью 35 млн рублей», — отметил собеседник корреспондента ИА REGNUM.

Рыбалка под «удобным» флагом

«По данным Департамента береговой охраны ПС ФСБ России, количество правонарушений в Тихоокеанской морской зоне остается на достаточно высоком уровне. За прошлый год там задержали 67 рыбопромысловых судов, в том числе 23 иностранных. Среди последних, как и прежде, преобладали суда под «удобными» флагами, их 17. В общей сложности у них борту было обнаружено 124,7 тонн неучтенных крабов и крабопродукции. Для сравнения, на задержанных российских судах пограничники обнаружили всего 5,1 тонн краба. Кстати, объемы изъятой крабопродукции по обоим категориям судов сократились в 11,4 раза и 2,4 раза, соответственно», — озвучил официальные данные Александр Сухаренко.

К административной ответственности за совершенные правонарушения было привлечено более 2,7 тыс. граждан и организаций. Еще 77 человек, в том числе 8 иностранцев, было осуждено за браконьерство (ст. 253, 256 УК РФ). В доход государства конфисковано 11 судов, из которых 6 «подфлажников» и 5 — китайских.

К числу основных нарушений, по словам эксперта, относятся: накопление на борту неучтенной рыбы и морепродукции; промысел ВБР, неуказанного в разрешении на добычу; добыча в закрытых для этого районах; неподача капитаном судовых суточных донесений; нарушение правил прохождения контрольных точек; осуществление незаконных перегрузок уловов ВБР на транспортные суда.

Незаконный, не контролируемый, не сообщаемый

Что касается международного сотрудничества в сфере ННН-промысла, то, по мнению Александра Сухаренко, оно есть, но формально.

«Да, международное сотрудничество есть, формально, особенно в части сертификации уловов. Так, с января 2010 года экспорт морской рыбопродукции в страны Евросоюза сопровождается сертификатом о законности ее происхождения. В минувшем году Росрыболовство выдало почти 4,5 тыс. сертификатов на 4 653 488,48 тонн рыбопродукции (в 2014 году — 4,4 тыс. сертификатов на 1 447 104, 48 тонну). Из них на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн пришлось 2,2 тыс. сертификатов на 4 233 978 тонн рыбопродукции (в 2014 году — 2,2 тыс. сертификатов на 1 083 644,42 тонн).

В результате реализации межправительственного российско-корейского соглашения о сотрудничестве в области предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов ( от 22.12.2009 г. ) была подтверждена законность происхождения 43 504,71 тонн рыбопродукции произведенной на 116 российских судах и доставленной в корейские порты (в 2014 году — 44 871,86 тонн).

Есть подвижки и в сотрудничестве с Северной Кореей. По результатам вступившего в силу межправительственного соглашения между Россией и КНДР по противодействию ННН-промыслу, путем введения сертификации на крабовые уловы, подтверждена законность происхождения 131,18 тонны крабопродукции, ввезенной в северо-корейские порты.

В рамках вступившего в силу с 1 ноября 2014 года российско-китайского межправительственного соглашения по противодействию ННН-промыслу, было оформлено 2,4 тыс. сертификатов на 1 052 638,13 тонн ВБР и продукции из них (в 2014 году — 371 сертификатов на 150 770,35 тонн).

В соответствии с российско-японским межправительственным соглашением о сохранении, рациональном использовании, управлении живыми ресурсами в северо-западной части Тихого океана и предотвращении незаконной торговли живыми ресурсами ( от 08.09.2012 г. ), вступившим в силу 10 декабря 2014 года, было оформлено 173 сертификатов на 14 289,1 тонн краба.

С 1 декабря 2015 года вступило в силу межправительственное соглашение между Россией и США о сотрудничестве в целях предупреждения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов ( от 11.09.2015 г. ). Документ предусматривает возможность недопущения в порты судов, заподозренных в незаконном промысле, оперативный обмен информацией и проведение совместных расследований. В настоящее время отрабатывается механизм его реализации» — пояснил эксперт.

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