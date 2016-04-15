Москва, 15 апреля, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Служба скорой помощи в России предстоящим летом начнёт работать по новым правилам, в соответствии с которыми бригада медиков обязана будет приезжать к больному в течение 20 минут. В настоящее время данная норма имеет лишь рекомендательный характер. Об этом 15 апреля пишет газета «Известия» со ссылкой на обновлённую версию приказа Минздрава.

sb.by Скорая помощь

Ранее в приказе ведомства содержался только пункт, который предполагал создание станций скорой помощи, откуда можно было бы осуществлять вызовы за 20 минут. Поправки, которые вступят в силу с 1 июля, обяжут «скорую» в экстренных случаях прибывать к пациентам строго за 20 минут.

Как отмечает издание, эксперты Национальной медицинской палаты считают, что этот интервал максимально приближен к реалиям.

Напомним, в конце марта «Общероссийский народный фронт» опубликовал результаты опроса населения о качестве работы службы скорой помощи. О том, что «скорая» приезжает в положенный срок, заявила лишь треть (32,9%) опрошенных граждан, ещё столько же сообщили, что помощь приходится ждать более 20 минут. Ещё 13% респондентов заявили, что им приходилось ожидать бригаду медиков более часа, а 3,7% — более двух часов. К 1,2% опрошенных медики вообще не приехали по вызову.