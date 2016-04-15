Пхеньян, 15 апреля, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Военные КНДР 15 апреля провели неудачный запуск баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление Объединённого комитета начальников штабов.

comefromchina.com Мобильный ракетный комплекса ВВС КНДР

В заявлении отмечается, что запуск ракеты планировалось осуществить рано утром с восточного побережья страны, но попытка, предположительно, потерпела неудачу.

Как передавало ИА REGNUM, накануне южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны сообщили, что КНДР разместила один или два мобильных ракетных комплекса BM25 «Мусудан» на восточном побережье.

Отмечалось, что Пхеньян готовится осуществить первый запуск баллистической ракеты средней дальности с радиусом действия до 4 тысяч километров, который должен быть приурочен ко «Дню Солнца» — государственному празднику в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена, отмечаемому 15 апреля.