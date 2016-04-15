Москва, 15 апреля, 2016, 03:42 — ИА Регнум. Все линии Московского метрополитена начнут работать по субботам по графику буднего дня, сообщил первый замруководителя департамента транспорта Гамид Булатов.

excursions.discoverycruiz.ru Станция Комсомольская московского метрополитена

«Мы уже ввели график рабочего дня по субботам на Кольцевой линии, увеличив парность поездов с 22 до 28. Планируем и на других линиях наращивать интенсивность движения по субботам. В Москве, судя по пассажиропотоку, это давно уже не выходной день», — сказал Булатов в интервью порталу «М24».

Он также сообщил, что с середины мая в метро будет увеличено количество поездов в будние дни в «околопиковые» часы — с 09:00 до 11:00, с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00.

«Обычно в околопиковое время на линии выпускают 20−22 пары поездов, но мы хотим увеличить до 28−30 — примерно на 20%. В первую очередь это сделаем на Кольцевой линии, затем на всех остальных», — отметил замглавы департамента.