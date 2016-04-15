Владивосток, 15 апреля, 2016, 03:35 — ИА Регнум. Россия и КНР договорились о создании совместной управляющей компании развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Планируется, что российская сторона будет на 20% обеспечивать финансирование создания объектов инфраструктуры, а китайская — на оставшиеся 80%. Кроме того, о желании сотрудничать в рамках этого проекта уже заявило руководство экспортно-импортного банка China Exim Bank, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, функционирование международных транспортных коридоров «Приморе-1» и «Приморье-2» стопорит ряд принципиальных моментов. В частности, развитие инфраструктуры в рамках этих проектов — автодорог, участков железных дорог, перевалочных пунктов и портовых терминалов — хоть и представляет инвестиционный интерес за счет дальнейшей рентабельности, однако невозможно из-за административных рисков и ограничений. Такое заявление сделал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В ходе российско-китайских переговоров в Пикине, зарубежным партнёрам презентовали финансово-экономическую модель развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». По мнению представителя Минвостокразвития Александра Крутикова, совместный проект является экономически целесообразным и выгодным для обеих сторон.

Так, за счёт этого из провинции Хэйлунцзян в порт Находка и из провинции Цзилинь в порт Зарубино могут значительно сократиться издержки для предприятий, базирующихся на Северо-Востоке Китая.

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По предварительным расчетам, экономия лишь двух провинций составит до 1 миллиарда долларов в год. Дальний Восток тем временем получит весьма мощный грузопоток из Хэйлунцзяна и Цзилинь, чья экономика составляет 60% от экономики России.

В рамках переговоров страны договорились создать совместную управляющую компанию развития МТК. Планируется, что российская сторона будет на 20% финансировать создание объектов инфраструктуры, а китайская — на 80%. Прогнозируемый срок окупаемости проекта — 10 лет.

Кроме того, делегация встретилась с руководством китайского банка China Exim Bank, которое выразило готовность участвовать в проекте развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а также в создании совместной управляющей компании.

Ожидается, что к вопросам развития МТК вернутся министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в рамках визита в Пекин, где он планирует встретиться с руководителем Государственного комитета КНР по развитию и реформе.