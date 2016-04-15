Махачкала, 15 апреля, 2016, 03:19 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС в Буйнакском районе республики. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ceur.ru Уголовное дело

По информации ведомства, накануне около 21:00 мск на посту ДПС возле села Нижний Дженгутай инспекторы потребовали от водителя проезжавшего через пост автомобиля ВАЗ-2112 остановиться для проверки документов. В этот момент находившиеся в автомобиле двое неустановленных лиц открыли стрельбу по сотрудникам из автоматического огнестрельного оружия.

В результате один из полицейских получил ранение бедра и кисти руки, а второй — ранения голени, живота и предплечья. Нападавшие с места происшествия скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

«В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также розыск и задержание нападавших», — сообщают в Следственном комитете.