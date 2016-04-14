Москва, 15 апреля, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Информация о взрывном устройстве на территории Киевского вокзала в Москве оказалась ложной. Об этом сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

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«Сотрудники полиции, в том числе кинологи со служебными собаками, осмотрели помещения и территорию вокзала. Взрывного устройства, как и следов взрывчатых веществ, не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 15 апреля все пассажиры и сотрудники были эвакуированы с территории Киевского вокзала из-за угрозы взрыва. Сообщалось, что к месту прибыли оперативные службы города.