Вашингтон, 15 апреля, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден в Беседе с новым премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом подчеркнул необходимость скорейшего проведения реформ на Украине и выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Вице-президент подчеркнул, что для сохранения международной поддержки Украины новая команда должна быстро продвигаться вперёд в реализации программы реформ, включая исполнение своих обязательств перед МВФ, реализацию Минских соглашений и утверждение кандидатуры нового реформистского генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, Верховная рада Украины 14 апреля одобрила отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и утвердила новым главой правительства бывшего спикера парламента Владимира Гройсмана. Данное решение поддержали 257 народных депутатов из 390 зарегистрированных в сессионном зале.

Добавим, чуть ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Пётр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре договорились о подписании в ближайшее время соглашения о предоставлении Киеву третьего транша кредитных гарантий на сумму 1 млрд долларов, условием которого Вашингтон ранее называл формирование нового правительства на Украине.