Токио, 15 апреля, 2016, 02:07 — ИА Регнум. Число жертв мощного землетрясения, произошедшего 14 апреля на юге Японии, по последним данным, увеличилось до девяти человек, ещё около 200 пострадавших доставлены в больницы. Об этом сообщает Agence France-Presse с ссылкой на службу борьбы со стихийными бедствиями.

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Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,5 произошло 14 апреля на острове Кюсю, его эпицентр находился в префектуре Кумамото. Спустя полчаса после землетрясения на острове произошли три афтершока магнитудой 5,0, 5,7 и 6,4 балла.

Наиболее сильный удар стихии пришёлся на посёлок Масики, где обрушилось более десяти зданий. В нескольких местах населённого пункта возникли пожары.

Движение скоростных поездов «синкансэн» на острове Кюсю было остановлено. Компании-операторы атомных электростанций проверяют энергоблоки АЭС, расположенных в районе землетрясения.

При канцелярии премьер-министра Японии работает экстренный штаб.