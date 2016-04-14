Вашингтон, 15 апреля, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Одной из тем предстоящего заседания Совета Россия-НАТО станет повышение прозрачности в военной сфере в свете последнего инцидента с российским бомбардировщиком Су-24 и американским эсминцем «Дональд Кук» в акватории Балтийского моря. Об этом заявил госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британском телеканалу Sky News.

nato.int Йенс Столтенберг

Столтенберг назвал действия российских пилотов «небезопасными и непрофессиональными» и отметил, что последний случай был не единственным. «Мы видели несколько примеров такого поведения и понимаем важность прозрачности ради снижения степени риска», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, европейское командование США (EUCOM) ранее заявило, что в течение двух дней, 11 и 12 апреля, самолеты ВКС России пролетели в непосредственной близости от эсминца ВМС США «Дональд Кук», который участвовал в натовских учениях в Балтийском море.

14 апреля официальный представитель Белого дома Джош Эрнст сообщил на брифинге, что инцидент уже обсудили представители Москвы и Вашингтона.

Напомним, заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов должно состояться 20 апреля в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Последний раз подобное заседание проходило в июне 2014 года.