Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2016, 01:49 — ИА Регнум. На Камчатке произошел очередной выброс на Ключевском вулкане, который, как считают местные ученые, находится в стадии извержения. На этот раз, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Геофизической службе РАН, высота выброшенного исполином столба газа и пепла составила 5,5 км.

wallpaperscraft.com Шлейф над Ключевской сопкой

По словам сейсмологов, выброс произошел 15 апреля рано утром. «Судя по видеоданным, шлейф от выброса растянулся на 80 км северо-восточнее от вулкана в сторону другого исполина — Шивелуча, который является самым северным действующим вулканом региона. Угроза выпадения пепла в населенных пунктах отсутствует», — заверили ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые зафиксировали на Ключевском начало нового извержения, которое сопровождается фонтанированием лавы в кратере исполина и повышенной термальной аномалией.

Предыдущее извержения Ключевского вулкана, который считается самым высоким исполином в Евразии (4750 м), фиксировалось с начала января по конец марта 2015 года. По мнению ученых, исполину около 7 тысяч лет.