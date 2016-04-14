Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2016, 01:46 — ИА Регнум. В пригородном поселке Завойко в Петропавловске-Камчатском ищут медведя, которого местные жители видели на двух улицах населенного пункта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полиции региона, первое сообщение о появлении косолапого было еще 7 апреля, а 14-го о звере сообщили сразу двое местных жителей.

Опасный гуляка

По словам полицейских, каждый раз на место выезжали патрули, но медведя не нашли. «Наши сотрудники накануне также выезжали в поселок, но косолапый либо ушел, либо где-то затаился. Его пока не нашли, поиски продолжатся сегодня», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела охотнадзора регионального агентства по охране животного мира Владимир Гордиенко.

Тем временем, в Единой дежурно-диспетчерской службе города рассказали, что по словам жителей поселка Завойко, взрослый медведь прошелся по некоторым улицам и даже подошел близко к местной школе.

Все службы сейчас призывают местных жителей, особенно тех, кто проживает на окраинах, проявлять осторожность и бдительность.

Поселок Завойко находится недалеко от берега Тихого океана. Там часто видят медведей. Сейчас косолапые выходят из своих берлог и бродят в поисках пропитания.