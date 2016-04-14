Москва, 15 апреля, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России и Министерство национальной обороны Экваториальной Гвинеи заключили соглашение о военном сотрудничестве, сообщило управление пресс-службы и информации Минобороны по Военно-морскому флоту.

Embassy of Equatorial Guinea Порт в Малабо, Экваториальная Гвинея

Как отмечается, принятое соглашение позволит укрепить взаимодействие между вооружёнными силами двух стран на взаимовыгодной основе.

Документ был подписан 14 апреля в ходе визита в Экваториальную Гвинею делегации Минобороны России под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва.

Напомним, в июле 2015 года между правительствами двух стран было заключено соглашение об упрощенном порядке захода российских военных судов в порты Экваториальной Гвинеи.