Киев, 15 апреля, 2016, 00:54 — ИА Регнум. Украина и США в ближайшее время подпишут соглашение о предоставлении Киеву третьего транша кредитных гарантий на 1 млрд долларов. Как сообщает пресс-служба президента Украины, договорённость об этом достигнута в ходе телефонного разговора Петра Порошенко и вице-президент США Джозефа Байдена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как сообщается, что в ходе беседы Байден приветствовал формирование на Украине новой коалиции и правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Президент Порошенко подчеркнул, что новое правительство продолжит реформы, будет активно сотрудничать с МВФ и выполнять Минские договорённости. В этом контексте Вице-президент Байден заверил, что США и впредь будут поддерживать Украину. В частности, было договорено, что в ближайшее время будет заключено соглашение о выделении третьего транша кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов США», — говорится в сообщении.

Собеседники также отметили важность активизации борьбы с коррупцией на Украине и скорейшего назначения нового генерального прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Байден на встрече с Порошенко в Вашингтоне заявил, что возможности для выделения Киеву третьего транша кредитных гарантий будут открыты после формирования Украиной нового правительства.