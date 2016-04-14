Тамбов, 15 апреля, 2016, 00:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области утверждена государственная программа «Доступная среда» на 2016−2021 годы. Ее цель — формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также для интеграции инвалидов в общество и повышения уровня их жизни. На госпрограмму в этом году планируется направить свыше 260 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Инвалидное кресло

Сегодня на территории региона проживает 122 тыс. инвалидов (11% от общего количества населения области). В целях реализации Конвенции ООН о правах инвалидов на территории области с 2011 по 2015 годы реализована государственная областная программа «Доступная среда». Так, например, в прошлом году выполнены работы по адаптации к нуждам инвалидов 44 социальных объектов, по оборудованию подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло, по оснащению пешеходных переходов светофорным оборудованием, по субтитрированию информационных программ и др.

На реализацию новой региональной программы «Доступная среда» на 2016−2021 годы планируется израсходовать свыше 2,136 млрд рублей, в том числе объем средств федерального бюджета составит 1,722 млрд рублей. В этом году на выполнение запланированных мероприятий планируется выделить более 261 млн рублей (225,3 млн рублей — средства федерального бюджета, 35,5 млн рублей — областного бюджета, а также средства местных бюджетов и внебюджетные средства).

Программой предусмотрена реализация целого комплекса мероприятий. В их числе: адаптация учреждений здравоохранения, культуры, социальной сферы по обеспечению их доступности для инвалидов. В учреждениях образования планируется создать универсальную среду, позволяющую обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху и т.д.).

Продолжится работа по оборудованию транспорта системой «Говорящий город», обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, укреплению материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физкультуре. Также проводится ряд других мероприятий.