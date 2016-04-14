Тамбов, 15 апреля, 2016, 00:32 — ИА Регнум. В администрации Тамбовской области состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора Александра Ганова с генеральным директором АО «Единая электронная торговая площадка» Антоном Емельяновым. В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Логотип ОАО «Единая электронная торговая площадка»

Единая электронная торговая площадка — крупнейший оператор электронной торговли, выбранный правительством РФ для государственных заказчиков в рамках нового порядка размещения госзаказа. И Тамбовская область работает с ней много лет.

«Тамбовская область очень достойно выглядит на фоне других регионов, — говорит генеральный директор АО «Единая электронная торговая площадка» Антон Емельянов. — Малый и средний бизнес, который является основным участником площадки, здесь крайне активен, ‑ и ваш регион находится на высоте. Очень активна позиция органов власти, которые стремятся совершенствовать систему, даже в чем-то порой опережая федеральное законодательство, и подобная работа областных властей, безусловно, сказывается на развитии бизнеса».

Торги на размещение государственных заказов проходят в форме электронных аукционов. Система позволяет государственным органам существенно экономить бюджетные средства, сокращает возможности коррупции при размещении госзаказа, а также позволяет фильтровать, сортировать и отслеживать этапы заключения государственного контракта. Схема работы существует уже практически десять лет.

«Данная площадка является лидером рынка, а наша позиция — всегда работать с лучшими», — отмечает первый заместитель главы администрации области Александр Ганов. По его словам, в прошлом году Тамбовской области удалось сэкономить почти 1 млрд рублей — порядка 12% от совокупной начальной суммы контракта. Ганов уверен, что подписанное соглашение позволит использовать новые инструменты и механизмы, которые эту экономию увеличат: «Наша задача — сделать взаимодействие еще более эффективным».