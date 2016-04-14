Брюссель, 15 апреля, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Евросоюз считает, что решением прокуратуры Крыма о приостановлении деятельности незарегистрированной организации «Меджлис крымско-татарского народа» является нарушением прав крымских татар. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространённом 14 апреля.

Кукрыниксы. Выступление ката в роли адвоката. 1977

«Вчерашнее решение так называемого прокурора Крыма приостановить деятельность меджлиса, органа самоуправления крымских татар, вызывает сильное беспокойство и является серьёзной атакой на права крымских татар», — приводит текст заявления телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, прокурор Крыма Наталья Поклонская 13 апреля вынесла решение о приостановлении деятельности организации «Меджлис крымско-татарского народа» в целях недопущения нарушения федерального законодательства, сославшись на статьи 9 и 10 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

«Меджлису» запрещено пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ, проводить публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады.

Ранее, напомним, прокурор Крыма потребовала признать «Меджлис» экстремистской организацией, в настоящее время иск находится в стадии рассмотрения. Решение о приостановке деятельности «Меджлиса» будет действовать до вынесения решения по данному иску Верховным судом Крыма.