Чебоксары, 17 апреля, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Главным событием минувшей недели в Чувашии стало разрушение конструкции из вице-премьеров, связанное с внезапной отставкой одного из них и отпуском другого. Институт вице-премьеров без портфеля, введённый Михаилом Игнатьевым сразу после собственных выборов, продержался полгода, увеличив численность начальников, а вместе с ними — «совещательную» нагрузку на остальных чиновников и расходную часть бюджета. В небольшом регионе «курирующие» отрасли вице-премьеры, по факту ни за что не отвечающие, являлись пятым колесом в телеге. Впрочем, данная конструкция была не жизнеспособной с самого начала: мало того, что для крохотного региона такие должности считались избыточными, так ещё данное предложение новых идеологов Игнатьева стало настоящим вызовом президенту Владимиру Путину, поручившему сократить на 10% чиновничий аппарат в рамках реализации антикризисных мер. Но вместо сокращения Игнатьев сначала ввёл двух не отягащённых портфелями, но укомплектованных собственными аппаратами, кабинетами, машинами и приличными зарплатами вице-премьеров. А затем в администрации главы Чувашии появились ещё 10 человек ‑ и штатная численность чиновников аппарата увеличилась ровно на 10%! Увеличилась — не уменьшилась! О понимании «антикризисных мер» по-чувашски ИА REGNUM писало постоянно, что вызвало раздражение и даже ярость идейных создателей новой архитектуры государственного управления: руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев обрушился на ИА REGNUM с обвинениями в некомпетентности и лжи.

cap.ru Штандарт главы Чувашской Республики

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Скоропостижная отставка вице-премьера соцблока и СМИ Аллы Салаевой, пришедшей в правительство из администрации Чебоксар, вызвала широкий спектр комментариев — от полного восторга немыслимыми заслугами до критики шумного самопиара чиновницы. Чебоксары24 отмечают, что вице-премьер запомнилась окунанием в проруби, кампанейщине, «неизменным шумным пиаром по всем направлениям, имитирующим присутствие ощутимых результатов». Деятельность другого вице-премьера Михаила Резникова, в недавнем прошлом — директора ПО Чапаева, скупо обошли стороной. Самые объективные оценки — «за полгода не судят». Между тем чувашские политики считают полгода потерянным временем и упущенной выгодой лично для Михаила Игнатьева. При том, что кто-то в этой ситуации получил дивиденды. Эксперты прогнозируют в ближайшее время переформатирование правительства, связанное в том числе с грядущими выборами в Госдуму и в региональный парламент.

Депутат Госсовета Чувашии, член фракции «Справедливой России» Олег Николаев полугодовое существование вице-премьеров без портфелей и отставку одного из них считает «временем упущенной выгоды». «В политике и для политика необдуманные действия дорого обходятся. Самое дорогое — это время, полгода вице-премьеров прошли зря, при этом затраты на их содержание — это дополнительные траты бюджета, который и так трещит по швам. Было бы ещё логично, если бы с введением должностей освобождённых вице-премьеров Игнатьев совместил посты главы республики и премьер-министра. В действующей же конфигурации вице-премьеры оказались обычными помощниками и секретарями Игнатьева, каковых у него и так предостаточно», — сказал Николаев.

По мнению парламентария, «в любом случае, должно состояться переформирование правительства Чувашии». «Рано или поздно к этому придут. Для всех важнее, чтобы это произошло как можно раньше», — подчеркнул справоросс, акцентируя внимание на том, что сейчас одна из главных стратегических целей — развитие промышленности с учётом политики импортозамещения.

С тем, что данная правительственная структура изначально была нежизнеспособной, согласен и другой политик — лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. «С самого начала было понятно, что в небольшом дотационном регионе вице-премьер, который фактически ни за что не отвечает, не может быть ни лоббистом, ни исполнителем проектов. Внезапное освобождение от должности может говорить о том, что очень скоро структура правительства в очередной раз изменится, хотя могут дотянуть и до выборов в Госсовет», — полагает политик.

«Вся эта конфигурация может быть показателем того, что навязанная первому лицу правительственная архитектура рухнула, а её главный архитектор и изобретатель или просчитался, или просчитал, — высказал мнение Солдатов. — Посудите сами: зачем лезть на рожон? Когда президент требует сократить аппарат — Игнатьев увеличивает штат, то есть не выполняет поручения главы государства! Как Путин может надеяться на такого губернатора? И что будет с таким главой региона?.. Весь вопрос в том, кто предложил Игнатьеву такую структуру? Кто навязал? Зачем? Кому это выгодно? Такая «подсказка» может идти только от того, кто хочет занять место Игнатьева!»

«Если это сделал нынешний «серый кардинал» Васильев, то сейчас мы можем наблюдать блистательную игру: должности освобождённых вице-премьеров упраздняются, а он единственный и до сих пор — вице-премьер, совмещающий должность. Единственный и незаменимый», — считает Солдатов. При этом, по мнению политика, «главный архитектор политконструкции совершил несколько проколов, последний из которых — двухнедельное безвластие в самом крупном сельском муниципалитете, Чебоксарском районе, когда после ареста сити-менеджера он остался без ответственного». «В Чебоксарах, к примеру, власти предусмотрели, чтобы не возникало подобных случаев», — отметил Владислав Солдатов, являвшийся депутатом столичного горсобрания двух предыдущих созывов.

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Что касается кадровых перестановок, то если Салаева возвращается в «лоно горадминистрации на свою прежнюю позицию, то с Резниковым такое уже не пройдёт», поэтому, скорее всего, будет создана некая структура, где сконцентрируют вопросы промышленности и экономики, предполагает политик. «И за Резниковым могут сохранить пост вице-премьера, но уже с финансово-распределительными функциями. В целом, полагаю, что при очередных перестановках расчёт будет сделан на прежнюю, старую команду людей, с небольшими вариациями. Доверия к новым людям мало», — говорит он.

Владислав Солдатов также отметил, что в ближайшее время можно ожидать другие «метаморфозы»: «Особенно когда закончится срок подачи заявлений на участие в праймериз на выборах в Госсовет. Там мы увидим много известных лиц, включая министров, — настоящих и бывших».