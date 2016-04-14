Кишинёв, 15 апреля, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Фракция Европейской народной партии (ЕНП) Молдавии в Муниципальном совете Кишинева (МСК) выступила с инициативой об организации референдума по отставке столичного градоначальника Дорина Киртоакэ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, инициатива была озвучена на заседании МСК советником о ЕНП Оазу Нантоем.

dosug.md Дорин Киртоакэ

Он обвинил Киртоакэ в неуважении к кишиневцам, нарушении закона, а также моральных и этических норм и предложил провести местный референдум в один день с президентскими выборами — 30 октября 2016 года.

Данную инициативу также поддержали советники от Партии социалистов и «Нашей партии».

ИА REGNUM напоминает, что ранее фракция ЕНП в Кишиневском муниципальном совете входила в мажоритарную коалицию с Либеральной партией, которую представляет Киртоакэ. Однако после того, как либералы на общереспубликанском уровне вошли в союз с правящей Демпартией, «проевропейская» коалиция в МСК распалась.