Калининград, 15 апреля, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Балтийский флот, ставший накануне известным на весь мир историей с эсминцем США «Дональдом Куком», провёл новые манёвры в акватории Балтийского флота. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, корабельные ударные группы уничтожили отряд кораблей условного противника.

wikipedia.org Малый ракетный корабль «Гейзер»

При этом стрельбы выполнялись в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельных ударных групп.

Электронные ракетные пуски по надводным целям выполнили малый ракетный корабль «Гейзер» с бортовым номером 555 и ракетные катера «Кузнецк», «Димитровград», «Моршанск» и «Заречный».

Стрельба выполнялась пятью кораблями одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов, уточнили в штабе.