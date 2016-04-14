Кишинёв, 14 апреля, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Апелляционная палата столицы Молдавии Кишинева 14 апреля отменила решение Центральной избирательной комиссии об отказе инициативной группе платформы «Достоинство и правда» (DA) в проведении конституционного референдума л способе избрания президента, сокращении числа депутатов парламента и отмене парламентского иммунитета. Как передает корреспондент ИА REGNUM, суд обязан ЦИК принять решение о проведении плебисцита по данным вопросам.

Референдум

В самом Центризбиркоме решение суда назвали «противоречащим закону» и выразили намерение оспорить его в Высшей судебной палате. В свою очередь лидер платформы DA Андрей Нэстасе заявил, что решение соответствует воле тех 400 тыс. граждан, которые поставили свои подписи под инициативой о референдуме.

Напомним, в конце марта Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила инициативу платформы «Достоинство и правда» по организации референдума. Центризбирком аргументировал отказ недостаточным количеством подписей.

По словам главы ЦИК Юрия Чокана, согласно законодательству, организаторы референдума должны были представить как минимум по 20 тыс. подписей из не менее чем половины административно-территориальных единиц — в общей сложности не менее 360 тыс. подписей. Хотя в общей сложности инициаторы плебисцита собрали более 400 тыс. подписей ЦИК установил, что лишь в трех административно-территориальных единицах (Кишинев, Бельцы и Оргеев) им удалось собрать более 20 тыс. подписей.

Лидер платформы DA Андрей Нэстасе назвал решение ЦИК «незаконным и преступным». Он обратил внимание, что в законе говорится о том, что для организации референдума необходимо собрать не менее 200 тыс. подписей, в то время как сторонники DA собрали вдвое больше. Центризбирком же, по словам Нэстасе, интерпретировал некоторые содержащиеся в законе разночтения «по собственному и ряда политиков усмотрению».

Платформа DA тогда также пообещала возобновить антиправительственные протесты, и ближайшая масштабная акция назначена на 24 апреля.

Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение о возвращении к всенародной процедуре избрания президента, чего добивались представители платформы DA. Оппозиционеры, к тому времени уже собравшие большую часть подписей для проведения референдума, однако, посчитали решение КС незаконным и решили продолжать добиваться проведения плебисцита по этому и другим предложенным вопросам.