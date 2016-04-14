Вашингтон, 14 апреля, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Власти США не планировали силового отстранения от власти законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Об этом заявил сегодня, 14 апреля, официальный представитель Белого дома Джош Эрнст.

Architect of the Capitol Белый дом

Он заявил, что президент США Барак Хусейн Обама не отстаивал решение о отстранении Асада от власти при помощи силы. Предположение об обратном «фактологически неверно», подчеркнул Эрнст.

Он добавил, что США стремились действовать в Арабской Республике «не навязывая военного решения».

Эрнст подчеркнул, что Вашингтон совершенно не собирается втягиваться в ещё одну большую войну на Ближнем Востоке.