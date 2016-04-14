Вашингтон, 14 апреля, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Власти США подняли вопрос с Российской Федерацией о пролете самолетом над американским эсминцем «Дональд Кук» в акватории Балтийского моря. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил журналистам на брифинге официальный представитель Белого дома Джош Эрнст.

edunews.ru Шахматные фигуры

Он отметил, что подобные действия российских военных самолетов не являются чем-то необычным. «Мы обычно выражаем обеспокоенность относительно этого через военного атташе в посольстве США в Москве», — сказал Эрнст. Он добавил, что и в этот раз такое общение состоялось. «Мы будем добиваться разрешения разногласий через установленные военные каналы», — подчеркнул официальный представитель Белого дома.

Также Эрнст прояснил официальную позицию Вашингтона по данному инциденту. В США считают, что подобный инцидент был не соответствующим профессиональным нормам вооруженных сил, которые действуют близко друг к другу в международных водах.

Эрнст напомнил, что с 1972 года действует двустороннее соглашение между США и СССР о предотвращении инцидентов в морском пространстве. Это соглашение предусматривает ситуации, когда боевая техника двух стран сближается на минимальное расстояние в нейтральных водах.

В соглашении сказано, что командиры самолетов договаривающих сторон должны демонстрировать осторожность и рассудительность при приближении к самолетам другой стороны, которые действуют в открытом море. Также в в документе сказано, что в интересах общей безопасности они не должны осуществлять симуляцию атак или симулирование применения оружия против самолетов или кораблей или осуществлять фигуры пилотажа над кораблями.

Напомним, европейское командование США (EUCOM) заявило, что в течение двух дней, 11 и 12 апреля самолеты ВКС РФ пролетели близко к эсминцу ВМС США «Дональд Кук», который участвовал в натовских учениях в Балтийском море.