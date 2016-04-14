США обсудили с Россией инцидент с самолетом в Балтийском море
Вашингтон, 14 апреля, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Власти США подняли вопрос с Российской Федерацией о пролете самолетом над американским эсминцем «Дональд Кук» в акватории Балтийского моря. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил журналистам на брифинге официальный представитель Белого дома Джош Эрнст.
Он отметил, что подобные действия российских военных самолетов не являются чем-то необычным. «Мы обычно выражаем обеспокоенность относительно этого через военного атташе в посольстве США в Москве», — сказал Эрнст. Он добавил, что и в этот раз такое общение состоялось. «Мы будем добиваться разрешения разногласий через установленные военные каналы», — подчеркнул официальный представитель Белого дома.
Также Эрнст прояснил официальную позицию Вашингтона по данному инциденту. В США считают, что подобный инцидент был не соответствующим профессиональным нормам вооруженных сил, которые действуют близко друг к другу в международных водах.
Эрнст напомнил, что с 1972 года действует двустороннее соглашение между США и СССР о предотвращении инцидентов в морском пространстве. Это соглашение предусматривает ситуации, когда боевая техника двух стран сближается на минимальное расстояние в нейтральных водах.
В соглашении сказано, что командиры самолетов договаривающих сторон должны демонстрировать осторожность и рассудительность при приближении к самолетам другой стороны, которые действуют в открытом море. Также в в документе сказано, что в интересах общей безопасности они не должны осуществлять симуляцию атак или симулирование применения оружия против самолетов или кораблей или осуществлять фигуры пилотажа над кораблями.
Напомним, европейское командование США (EUCOM) заявило, что в течение двух дней, 11 и 12 апреля самолеты ВКС РФ пролетели близко к эсминцу ВМС США «Дональд Кук», который участвовал в натовских учениях в Балтийском море.