Москва, 14 апреля, 2016, 23:22 — ИА Регнум. «Эта инициатива востребована, и тот факт, что в течение 14 лет общение с президентом нахолодится в центре внимания, вызывает живые отклики и не устаревает, говорит о том, что этот институт востребован, и укореняется в нашей политической системе.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Другая причина превращения Прямой линии в отдельный политический институт состоит в том, что она находится в созвучии с исторической традицией русской политической культуры, в которой высоко ценится общение первых лиц государства с народом и возможность народа обращаться напрямую к главе государства.

можно в первом приближении определить и те функции, которые выполняет Прямая линия с президентом в нынешней политической системе. «— подчеркнул Алексей Зудин.

«Первая из таких функций — это канал прямой обратной связи с гражданами РФ, использование которого может позволить себе только очень сильный лидер. Оборотной стороной этой силы является то, что уровень поддержки, которым сейчас, да и раньше пользовался и пользуется Владимир Путин — главный источник силы Владимира Путина как политического лидера. — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Вторая функция — Прямая линия превратилась фактически в мощный инструмент формирования и корректировки общероссийской политической повестки. Мы знаем, что на Прямую линию, как правило люди выносят наиболее актуальные и острые проблемы. И, конечно, после того, как эти проблемы обсуждаются с первым лицом государства, они попадают в разряд, как принято говорить, «топовых». И «замолчать» их, или сдвинуть на периферию политической повестки после того, как это произошло, вряд ли удастся.

«Третья функция — менее явная, но абсолютно реальная. Владимир Путин подает пример уважительного и содержательного общения руководства страны с российскими гражданами. И волей-неволей люди сравнивают этот стиль с тем стилем, который характерен для других российских политических лидеров. И здесь пример Владимира Путина превращается в дисциплинирующий инструмент для других политических лидеров. Люди начинают любого политического лидера или политического деятеля России сравнивать и соотносить с Владимиром Путиным.» — продолжил член Экспертного совета Института социально — экономических и политических исследований.

«И главная функция — Прямая линия выступает как один из институтов прямой демократии. Чтоб правильно оценить ее место в нашей политической системе, полезно вспомнить, что в последнее время у прямой линии появляются «прямые родственники по линии прямой демократии» — я имею в виду такие институты, как Общероссийский народный фронт (ОНФ) или Российская общественная инициатива (РОИ), — подчеркнул политолог.» — подчеркнул Алексей Зудин.

Напомним, как ранее сообщалоИА REGNUM, 14 апреля в Москве состоялась Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Общение граждан России с президентом длилось 3 часа 40 минут.

Собирать вопросы центр обработки сообщений начал неделю назад, 7 апреля. Обращения поступали по телефонной линии, с помощью SMS-, MMS-сообщений, коротких видероликов. Впервые в этом году помимо записанных заранее через специальное приложение видеовопросов граждане страны смогли через него же осуществить видеозвонок в прямой эфир программы.

Кроме того, у пользователей соцсети «ВКонтакте» появилась возможность задать вопрос через созданную для этих целей группу программы в этой сети. Наиболее интересные и актуальные из поступивших вопросов были заданы Владимиру Путину в ходе прямого эфира.