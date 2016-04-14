Минск, 14 апреля, 2016, 23:15 — ИА Регнум. «Тематика саммита чрезвычайно актуальна и очень созвучна белорусскому внешнеполитическому курсу», — заявил 14 апреля Александр Лукашенко, выступая на саммите XIII саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко на XIII саммите Организации исламского сотрудничества

Лукашенко сообщил, что он представляет страну, где веками прекрасно уживаются христиане, мусульмане и представители других религий, Отметив: «Мы гордимся тем, что у нас никогда не было каких-либо межнациональных или религиозных конфликтов».

«Стремление укреплять связи с исламским миром — абсолютно осознанный выбор, которого Белоруссия постоянно придерживается. Проводя политику многовекторности и открытости внешнему миру, не желая замыкаться в узких рамках «евроцентризма», мы еще в конце 90-х годов прошлого века стали единственной на тот момент европейской страной — полноправным членом Движения неприсоединения, — сказал Лукашенко. — Белоруссия разделяет проповедуемые Организацией исламского сотрудничества универсальные принципы невмешательства во внутренние дела суверенных государств, уважения их территориальной целостности. Выступает против применения силы, за урегулирование конфликтов мирным путем».

Руководитель постсоветской республики рассказал о концепции «интеграции интеграций», которая базируется на принципах сближения и единения. Он пожелал предоставления Белоруссии статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

«Совершенно очевидно, что без мусульман невозможно становление действительно многополярного мира, контуры которого столь мучительно формируются сегодня. Наряду с другими важными геополитическими игроками исламский мир может стать одной из опор стабильности и безопасности, двигателем прогрессивного и устойчивого развития на планете. И для этого имеются все предпосылки», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Стамбуле Лукашенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 14 апреля — с лидерами Катара, Афганистана, Казахстана, Пакистана и Индонезии. Белоруссия не является мусульманской страной — лишь 0,2% населения считают себя мусульманами, однако её руководство стремиться обозначить себя во всех международных организациях.