Женева, Швейцария, 14 апреля, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Основная оппозиционная группа Сирии готова принять в состав переходного правительства министров из кабинета действующего президента Сирии Башара Асада, но не его самого, передает Reuters.

kremlin.ru Башар Асад

«Есть много людей с той стороны (в Дамаске), с которыми мы действительно можем иметь дело», —заявил Салим аль-Муслат, представитель Высшего комитета по переговорам после второго дня переговоров в Женеве при посредничестве посланника ООН Стаффана де Мистуры.

«Мы не будем налагать вето до тех пор, пока они не отправят к нам … людей, вовлеченных в убийство сирийцев», — говорит аль-Муслат.

Ранее ИА REGNUM передавало о том, что Дамаск отвергает идею о создании переходного правительства, настаивая на правительстве национального единения.