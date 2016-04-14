Санкт-Петербург, 14 апреля, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Санкт-петербургский гарнизонный военный суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве медицинских сестер в Петербургском окружном военном госпитале. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщают «Вести».

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Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следствия в избрании меры пресечения для военнослужащего срочной службы Степана Даценко в виде заключения под стражу. Даценко арестован в зале суда.

По данным следствия, Даценко непосредственного участия в убийствах не принимал, но именно он является автором идеи уехать из Российской Федерации на территорию Украины, чтобы участвовать в гражданской войне на стороне народных республик Донбасса. Также подозреваемые обсуждали идею сбежать из России и вступить во Французский иностранный легион.

Ранее сегодня стало известно, что двое других подозреваемых — Давид Зиганшин и Александр Томский — были арестованы судом.

Как установило следствие, в ночь на 12 апреля, трое военнослужащих, проходивших лечение в психиатрическом отделении Окружного военного госпиталя в Петербурге, убили двух медицинских сестер, после чего скрылись. К вечеру 12 апреля всех троих поймали недалеко от финляндской границы.