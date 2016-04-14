Стамбул, Турция, 14 апреля, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии присоединяется к словам турецкого президента о необходимости совместной борьбы против терроризма.

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Выступая на саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил: «Мы обязаны сегодня больше, чем когда-либо, бороться с терроризмом», передает Франс-Прессю

При этом король Салман косвенно раскритиковал Иран. Он осудил «грубое вмешательство в дела нескольких исламских стран … подстрекательство к мятежу и распрям, разжигание сектантства и применение вооруженной милиции, чтобы подорвать нашу безопасность».

Саудовская Аравия и Турция имеют общее видение по сирийской проблеме и наперекор Ирану добиваются отстранения от власти президента Башара Асада. Политические эксперты призывают Анкару осторожно действовать в союзе с суннитским КСА, что может вызвать опасения шиитского Ирана.

Визит президента Ирана Хасана Рухани в Турцию сразу после саммита дает шанс на поддержание хрупкого баланса в этом «исламском треугольнике».