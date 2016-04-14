Ставрополь, 14 апреля, 2016, 22:38 — ИА Регнум.



Аркадий Пластов. Земля. 1962

В Ставрополе нашлась автор вопроса на «прямую линию» с президентом о выделении земли для многодетных семей.

Как сообщает Первый канал, мать троих детей Марина Соламатина получила землю, расположенную практически в четырех км от социальной инфраструктуры.

Она высказала пожелание получить положенную по закону землю без проволочек и расположенную в обустроенном районе. Она отметила, что двое ее сыновей ходят в школу, а младшая дочь в детский сад, и им непросто добираться до учебных организаций или поликлиник с того участка, который им предоставлен сейчас под строительство жилья, вдали от социальной инфраструктуры.

Женщина ждет скорейшего получения земли и уже заказала проект будущего дома.

В пресс-службе губернатора отметили ИА REGNUM, что в правительство автор вопроса еще не обращалась.

Напомним, вопрос из Ставрополя был озвучен президентом РФ Владимиром Путиным 14 апреля на «прямой линии» с президентом. Многодетная семья, сообщает, что у нее «отобрали выделенный ранее участок земли, из-за того, что она региональным законом не признается нуждающейся.

Президент высказал намерение разобраться в ситуации совместно с главой региона. Вскоре губернатор Ставропольского края пообещал взять на контроль этот вопрос и рассказал, что в регионе планируется упростить порядок постановки на учёт многодетных семей. Он предложил автору вопроса обратиться в органы власти, чтобы помочь решить возникшие проблемы.