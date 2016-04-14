Стамбул, Турция, 14 апреля, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульманских лидеров, собравшихся на саммит Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, положить конец религиозным различиям и совместно бороться против терроризма, передает Франс-Пресс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган (фрагмент)

«Я верю, что величайший вызов, который нам надо преодолеть это сектантство. Моя религия это не (религия) суннитов или шиитов. Моя религия это ислам», — заявил президент на открытии саммита.

«Мы должны быть едиными. Из-за конфликтов, тирании страдают только мусульмане», — сказал Эрдоган, добавив, что встреча лидеров может стать «поворотным пунктом» для всего исламского мира.

Турецкий лидер атаковал в своем заявлении т.н. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии, назвав их «террористическими организациями, служащими одной и той же дьявольской цели».

«Мы должны создать организацию, чтобы продолжить укреплять сотрудничество в борьбе с террором», — говорит Эрдоган.