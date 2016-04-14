Дамаск, 14 апреля, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» заняли несколько деревень в провинции Алеппо около сирийско-турецкой границы, которые ранее контролировались оппозиционерами, передает Al-Arabiya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Области вокруг города Алеппо превратились в эпицентр столкновений в последние дни, вызывая опасения о соблюдении достигнутого в Женеве режима прекращения огня.

«Ожесточенные бои развернулись между оппозиционерами и ИГИЛ после того, как террористам удалось продвинуться и установить контроль над шестью деревнями у турецкой границы», — сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ).

Среди главных населенных пунктов, перешедших под контроль ИГИЛ, — Хивар Каллис к югу от турецкой границы. По словам директора СОПЧ Абдела Рахмана, авиация провела рейд на позиции «Даиш», допустив, что это были ВВС американской коалиции.