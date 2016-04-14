Ярославль, 14 апреля, 2016, 22:12 — ИА Регнум. В Ярославской области 33,7% предприятий агропромышленного комплекса показали убыток по итогам 2015 года. Такие данные были озвучены 14 апреля руководством регионального департамента АПК и потребительского рынка.

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Как следует из информации, представленной правительством области на заседании комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Ярославской областной думы, в целом по отрасли зафиксировано снижение числа убыточных предприятий на 11% по сравнению с 2014 годом. Средний уровень заработной платы сельхозработников вырос на 14,3% и составляет 21,3 тыс. рублей. Положительной динамики этого показателя удалось достигнуть за счёт увеличения выручки по агрокомплексу на 23,5%.

Член комитета, лидер фракции КПРФ в региональном парламенте Александр Воробьев подверг эти цифры сомнению.

«Буквально месяц назад на комитете я задавал департаменту вопрос по убыточным предприятиям — мне назвали цифру: порядка 60%, но уточнили, что результаты будут в апреле. Теперь — в два раза меньше. Вопрос: как они считали? Тем более что год давно закончился», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Цифры, представленные правительством, депутат считает достаточно высокими — треть предприятий работает с убытком. Однако правительство, по его словам, представляет информацию так, словно проблем в отрасли нет.

«Информация на одну страничку составлена и представлена так, словно проблем у нас и нет. При этом отсутствует разбивка данных по отраслям и районам — получилась средняя температура по госпиталю. Вот например, выручка на одного работника выросла на 23,5% и составила 1 млн 670 тыс рублей. Но такие показатели дают несколько крупных предприятий, в частности в области птицеводства, а деятельность других оценить трудно. Среднюю зарплату показывают более 21 тыс рублей — а в «Курбе» задолженность по заработной плате, и люди готовы выйти на протест. В «Пахме», по моим сведениям, заработок сравним с этой цифрой — а это одно из лидирующих предприятий», — отметил Александр Воробьев.

Не удовлетворившись представленными данными, депутаты запросили у правительства подробные сведения о доходности в разрезе отраслей сельского хозяйства и о финансовых результатах по убыточным и прибыльным предприятиям.