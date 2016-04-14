Великий Новгород, 14 апреля, 2016, 22:11 — ИА Регнум. «Мне очень понравился вопрос нашего 11-летнего Дениса Рябчинского из Великого Новгорода, который поинтересовался у Владимира Путина, почему у взрослых два выходных, а у школьников практически ни одного: в субботу они учатся, в воскресенье — делают домашнее задание», — сообщил сегодня, 14 апреля, в своём блоге губернатор Новгородской области Сергей Митин, комментируя «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Митин написал, что «согласен с президентом», который отметил, что «часто нагрузка на детей, на школьников несоизмерима с тем, что прописывается, или должно прописываться, специалистами в области детской психологии».

Школьница

«Со своей стороны хочу пояснить, что сегодня продолжительность учебной недели по 273-му федеральному закону устанавливается не департаментом образования, выбор 5-дневной или 6-дневной учебной недели делается по решению родителей учащихся и образовательного учреждения», — отметил глава региона.

По информации комитета по образованию администрации Великого Новгорода, только двеиз 30 городских школ работают по 5-дневной неделе. «В остальных школах по совместному решению с родителями установлена и 5-дневная, и 6-дневная учебная неделя. Около 60% учеников начальных классов занимаются по пятидневке, среди учащихся 5 классов таких учащихся примерно 20%», — отметил губернатор Новгородской области.

Митин подчеркнул, что многие вопросы, поднятые во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» актуальны для Новгородской области. «Это ЖКХ, цены на лекарства, ремонт дорог, кадастровая стоимость недвижимости, развитие сельского хозяйства», — сообщил губернатор Новгородской области.