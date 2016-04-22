Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Ретроспективная программа фильмов с участием голливудского актёра Джека Николсона открылась сегодня в Санкт-Петербурге. Зрители увидят три культовых фильма, выпущенных на пике его актёрской карьеры. Показы пройдут в кинотеатре «Аврора», организатор программы — компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Почтальон всегда звонит дважды». реж Боб Рейфелсон.1981. США, Германия] Разговор по душам

В течение трёх дней на большом экране покажут драму «Пролетая над гнездом кукушки»Милоша Формана, 1975, триллер-детектив «Китайский квартал»Романа Поланского, 1974 и криминальный триллер «Почтальон всегда звонит дважды»Боба Рэфелсона, 1981.

«Во всех трёх картинах Джек Николсон блестяще играет очень разные и непростые роли. Поэтому можно с уверенностью сказать, что именно эти три фильма раскрывают актёра со всех сторон. Посмотрев уже только их, можно сказать себе, что да, теперь я знаю Николсона. А потом, конечно же, смотреть и другие его фильмы», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Иногокино» Алексей Бажин.

Отличительная черта Николсона — органичность в любой роли. Актёру под силу разные амплуа, однако наиболее удачными являются характерные образы, с элементами гротеска. Николсона помнят по фильмам «Лучше не бывает» 1997 (актёр сыграл Мелвина Юдалла, невротичного писателя с обсессивно-компульсивным расстройством), киноверсии романа Стивена Кинга «Сияние» (где Николсон исполнил роль Джека Торранса, психически нездорового семьянина, страдающей алкогольной зависимостью), «Бэтмен» 1989 (актёр сыграл там суперзлодея Джокера) и другим.

За всю свою актёрскую карьеру Джек Николсон получил три «Оскара», три премии BAFTA, семь «Золотых глобусов» и множество других наград. Имеет звезду на Голливудской «Аллее славы».