Великий Новгород, 14 апреля, 2016, 21:52 — ИА Регнум. Вопрос о невыплате заработной платы рабочим ЗАО «Завод «Электроаппарат» (Малая Вишера) «у правительства Новгородской области находится на постоянном контроле». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 апреля, написал в своём блоге губернатор Новгородской области Сергей Митин, комментируя «Прямую линию с Владимиром Путиным».

Деньги

В ходе программы завод был назван в числе других российских предприятий, имеющие большие долги по заработной плате перед своими работниками.

«Не раз он становился предметом разбирательства и на комиссии в прокуратуре области. В настоящее время ЗАО «Завод «Электроаппарат» находится в стадии банкротства. Сейчас идет активный поиск инвестора», — сообщил Митин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 1 апреля 2016 года, по данным Новгородстата, просроченная задолженность по заработной плате в Новгородской области составляла 64 млн рублей, при этом наибольшие долги — более 51 млн рублей — накопились у маловишерского завода «Электроаппарат». Предприятие уже несколько месяцев имеет просроченную задолженность по зарплате перед 485 работниками.