Амман, 14 апреля, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Иорданские службы безопасности продолжают закрывать филиалы исламистской партии «Братья-мусульмане» — главной оппозиционной силы королевства Иордания, передает Al-Arabiya.

«Братья-мусульмане»

Пресс-секретарь партии Бади аль-Рафагия заявил, что отделения фракции в городах Мафрак в 70 км к северо-востоку от Аммана и Мадаба в 30 км к югу от столицы запломбированы красным воском.

Вчера была закрыта также штаб-квартира «Братьев-мусульман» в Аммане, а также офисы в в античном Джараше на севере страны.

Ранее власти Иордании довольно терпимо относились к исламистской партии, но «Арабская весна» 2011 года привела к напряженности между «братьями-мусульманами» и правительством короля Абдаллы II.

Напомним, что решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 организация «Братья-мусульмане» признана террористической и запрещена на территории России.