Ставрополь, 14 апреля, 2016, 21:51 — ИА Регнум.



Девочка

Порядок постановки на учёт многодетных семей в Ставропольском крае планируется упростить, заявил глава региона Владимир Владимиров на совещании по вопросу многодетной матери из Ставропольского края президенту России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

«Таких случаев не должно быть на территории края, и мы обязательно наведём порядок», — пообещал губернатор. Он также высказал пожелание, чтобы автор вопроса дал о себе знать, чтобы ему смогли оказать помощь.

Напомним, 14 апреля на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступил вопрос из Ставрополя, в котором многодетная семья, сообщает, что у нее «отобрали выделенный ранее участок земли, из-за того, что она региональным законом не признается нуждающейся. Президент сказал, что не понимает, как можно отобрать землю у многодетной семьи и пообещал обсудить этот вопрос с главой региона.

Еще до окончания прямой линии губернатор Ставропольского края пообещал взять на контроль вопрос, заданный президенту.